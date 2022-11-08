«الزراعة» تتفق على زيادة حجم التبادل التجاري مع الأرجنتين

اتفق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي مع الأرجنتين، وفتح أسواق الأخيرة أمام المنتجات الزراعية المصرية، ونقل تجربة مصر إلى الأرجنتين في مجال الإقراض لصغار المزارعين، والتأمين على الثروة الحيوانية، نظرا لما لها من خبرات عريضة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة، نظيره الأرجنتيني، خوان خوسيه، لبحث سبل تكثيف التعاون في المجال الزراعي والقطاعات المرتبطة به بين البلدين، خلال زيارته لشرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف الـCOP27، بحضور الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الإمكانيات التقنية في الزراعة

واستعرض الجانبان الإمكانيات المتاحة والتقنيات الزراعية بالبلدين، والتي يمكن أن تعزز علاقات التعاون المشترك، استنادا إلى التجارب الناجحة التي يمتلكها الجانبين في القطاع الزراعي من خبرات واسعة، خاصة في مجال البذور والتقاوي والتصنيع الزراعي.

وأكد الجانبان إمكانية التعاون في مجالات التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والتي من شأنها المحافظة علي خصوبة التربة، وزيادة امتصاص الكربون الجوي، فضلا عن التعاون في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها وتحديث تشريعاتها والاستفادة بالتجربة الأرجنتينية في هذا الشأن، وفي مجال الاستزراع السمكي والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والامصال واللقاحات وبناء القدرات في مجال البحوث التطبيقية وبحوث الصحراء.

لجنة فنية لمتابعة التعاون

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبين على صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تشمل مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، فضلا عن تشكيل لجنة فنية زراعية لمتابعة موضوعات التعاون بشكل دوري ومكثف وتحديد نقاط التواصل للتنسيق في هذا الشأن، بحيث تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل من الجانب المصري،.