المتهم بانتحال صفة ضابط لسرقة المواطنين بعين شمس: «زورت الورق فوتوشوب»

«عملت رخصة سلاح والبطاقة عن طريق برنامج للفوتوشوب موجود على تليفوني»، هكذا بدأ المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين في عين شمس اعترافاته في جلسة التحقيق أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء التحريات.

تزوير أوراق رخصة السلاح والبطاقة

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق: «كنت محتاج رخصة السلاح والبطاقة المزورين عشان أعرف أنصب على الناس ومحدش يشك فيا، أصل مين هيشك في ظابط»، وتابع المتهم بأنه كان بحوزته طبنجة صوت وجهاز لاسلكي وهاتف محمول، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم أثناء قيامه بالنصب على أحد الأشخاص عن طريق ادعائه بأنه ضابط شرطة.

عقوبة انتحال الصفة

وعقَّب المحامي سمير عبد العظيم، بشأن جريمة انتحال الصفة أنه نصت المادة 155 من قانون العقوبات بالآتي: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس».

وأضاف «عبد العظيم» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه، بالإضافة إلى المادة 157 عاقبت بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق»

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من أحد الأشخاص في منطقة عين شمس بالقاهرة بالارتياب في أحد الأشخاص يدعي أنه ضابط حينما طلب منه المتهم تفتيشه وتبين من التحقيقات أن المتهم ينتحل صفة ضابط حتى يستطيع النصب وسرقة المواطنين وبحوزته رخصة وبطاقة مزورة عن طريق برنامج الفوتوشوب على جهازه المحمول وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.