حبس شخصين بتهمة انتحال صفة «شرطي» وحيازة مواد مخدرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، الأول بتهمة انتحال صفة شرطي، والثاني بتهمة حيازة مواد مخدرة.

تفاصيل ضبط المتهمين

وكانت قد وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء محمد السيد، مدير المباحث، بقيام شخصين أحدهما ينتحل صفة شرطي وآخر يتاجر في المخدرات بدائرة قسم شرطة قليوب.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط «أ ا ن» لاتهامه بالتزوير وانتحال صفة شرطي، وآخر يدعى «س ا» وبحوزته 116 تذكرة هيروين، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة المتهمين

وحول العقوبة القانونية، قال أحمد داود، محام، لـ«الوطن»، إن عقوبة حيازة وشراء ونقل وتداول المواد المخدرة بقصد الاتجار بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا تكون بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفق نصوص القانون المصري، بخلاف عقوبة انتحال الصفة والتي تصل للسجن.