وزيرة التعاون الدولي: هدفنا وصول برنامج «نوفي» إلى أفريقيا والعالم

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية لجلسة «تسريع وتيرة التكيف في قارة أفريقيا»، التي نظمها المركز العالمي للتكيف بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأفريقي والحكومتين الهولندية والفرنسية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، التي تُعقد بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6- 18 نوفمبر الجاري، برئاسة جمهورية مصر العربية.

قارة أفريقيا من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن قارة أفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها، لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة أفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب في أوروبا، وكذلك تأثيرات التغير المناخي.

حان وقت تنفيذ التعهدات

أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه حان وقت تنفيذ التعهدات، ومن اجتماع العالم في مدينة شرم الشيخ في مؤتمر المناخ COP27، يجب أن نمضي قدمًا نحو اتخاذ خطوات فعالة نحو تفعيل التعهدات، والانتقال بها لمرحلة التنفيذ، لافتة إلى ضرورة ضمان أن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا، لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية.

مبادرة تسريع التكيف

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاستجابة الدولية لمبادرة تسريع التكيف التي أطلقها بنك التنمية الأفريقي، وحشد 25 مليار دولار لهذه المبادرة لدعم جهود العمل المناخي في قارة أفريقيا، من أجل مضاعفة التمويل خلال الفترة المقبلة توجيهه للمشروعات ذات الأولوية في القارة في ظل الحاجة الشديدة إليه.