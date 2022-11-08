مصطفى الفقي: مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية انطلاقا من دور مصر الريادي

أشاد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، بفعاليات قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رؤساء وملوك دول العالم، قائلا إن نجاح الدولة المصرية في تنظيم القمة بهذه الصورة المشرفة أمام العالم، يعد نقلة نوعية لسياسة مصر الخارجية.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية عمدت خلال الفترة الأخيرة، على تعزيز شبكة اتصالها بكل دول العالم، ووضعت العلاقات الخارجية على أجندة عملها، كما أن الحضور الدولي الذي لقته قمة المناخ المنعقدة بمدينة السلام شرم الشيخ، خير دليل على ذلك.

مبادرة السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

وحول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرنية التي أثرت بشكل سلبي على خارطة الاقتصاد العالمي، قال المفكر السياسي: إن «دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ومناشدته لدول العالم، بضرورة وجود حل سياسي دبلوماسي للأزمة، يأتي إنطلاقا من دور مصر لتعزيز عملية السلام وتحقيق السلم الأمني، لكل سكان الأرض»

ثقة العرب في الدولة المصرية

وأثنى الففي في حديثه، على الترحاب الإماراتي الذي لقته المبادرة، وقال إن «التأييد العربي للمبادرة الرئاسية المصرية، خير دليل على قوة مصر عربيا، وعلى ثقة العرب في إمكانات الدولة المصرية، لحل الأزمات الدولية والمحلية»

واختتم الفقي حديثه، معربا عن أمنياته بأن يخرج مؤتمر المناخ بتوصيات دولية أممية، تلزم كل دول العالم بالحد من الإنبعاثات الحرارية، بعد أن أصبحت خطرا يهدد المناخ العالمي.