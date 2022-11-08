مسؤول شركة «فيرتيجلوب» يشكر الرئيس السيسي على مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر

أشاد أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيجلوب»، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على مواجهه تحديات المناخ، «أود أن أتوجه بالشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهنا لهذه الرؤية التي نحققها اليوم، وقدم لنا مشروعا مهما وهو الهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس، وأن يكون لنا هدف واحد وهو تعزيز البيئة وكوكب الأرض»، موجهًا الشكر والتقدير أيضًا لكل الوزراء الحاضرين في قمة المناخ، وكل ممثلي الوزارات الذين يحتفلون باطلاق هذا المشروع.

وأضاف «الحوشي»، خلال كلمة في فعالية قمة المناخ COP27، أنه يجب أن يكون هناك برنامج إنتاجي متكامل وتعزيزي في المشروع عن طريق تقديم كل الدعم من الشركاء المتواجدين هنا في قمة المناخ، إذ يعتبر إنتاج الهيدروجين الأخضر من منطقة قناة السويس المشروع الأكبر في المنطقة وشمال إفريقيا، فمصر وإفريقيا هي المناطق المناسبة لتطبيق هذا النوع من المشروعات، وهذه فرصة كبيرة نظرًا لتوافر الأيدي العاملة والأراضي وأيضًا مصادرة الطاقة عالية الجودة، فضلًا عن وجود مساحة ومنطقة استراتيجية من العين السخنة وغيرها من المناطق التي تدعم توريد الطاقة إلى العالم الأوربي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «Fertiglobe»، أن كل هذا نتج عن التعاون مع الشركاء والمتواجدون معنا هنا الذين يعززون هذا الإطار، ونتطلع إلى خطوات أكثر دقة في مستقبلنا في هذه المرحلة، كون إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر هي الرحلة الأطول الآن، و«كل الجهود في الوقت الحالي تكمن في بناء الخطى الأساسية والتعاون، وهذا يعتبر جزءا مهما جدًا»، مشيدًا في الوقت ذاته بالبنية التحتية، والإمكانات الموجودة في مصر، وهي نسبة كبيرة تسهم في اندماج وتكامل مع إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر، كما أن انطلاق قمة المناخ في الوقت الحالي يعني أنه يجب أن ننتقل إلى عملية التنفيذ الآن، خاصة التحول في الطاقة لكي نقدم للعالم طاقة نظيفة.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق مشروع مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس دون دعم الحكومة المصرية وكل الوزارات، وفي المقدمة رئيس الوزراء ووزارة الطاقة والكهرباء ووزارة التخطيط والتنمية، من أجل تسريع وتقديم المهمة وإنجازها في المرحلة الأولية، وسنستمر في العمل مع الحكومات والجهات الفاعلة لأن نضع إطارا للمناخ لنزيد من إنتاجية مشروع «الهيدروجين الأخضر».