السيسي: مشروع الهيدروجين الأخضر يساعد مصر على تصديره إلى أوروبا والعالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، والتي تعتبر من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم، يساعد مصر على تصدير الهيدروجين الأخضر بسهولة إلى أوروبا ومختلف القارات الأخرى.

قمة المناخ في شرم الشيخ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27: «اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر، مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة».

الطاقة المتجددة

وأكد الرئيس السيسي، أنّه في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقة المتجددة وتحسين تقنيات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، التي تزامنت مع الاهتمام العالمي المتزايد بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، شهد العام 2016 اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى العام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى نحو 42% عام 2035.