السيسي: شجعنا القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر اتخذت إجراءات جادة لتعزيز الاستفادة من إمكانياتها الهائلة من الطاقات المتجددة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مصر تذلّل العقبات أمام الاستثمارات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أنّ مصر حريصة على تذليل أي عقبات تعيق الاستثمارات، ووضع خارطة طريق لزيادة نسبة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وأكد الرئيس، أنّ القطاع الخاص ثقته كبيرة في مناخ الاستثمار بمصر، ويكفي أن أقول لكم إنّ هناك العديد من المشروعات جار تنفيذها في مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التمويل.