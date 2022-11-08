إصدار جديد للمركز المصري للفكر والدراسات بعنوان «قضايا المناخ.. رؤى عالمية ومصرية»

تحت عنوان: «قضايا المناخ.. رؤى عالمية ومصرية»، أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عددا خاصا ضمن إصدارته «تقديرات مصرية»، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر.

أكثر من 120 من قادة الدول ونحو 40 ألف مشارك

وجاء في افتتاحية الإصدار مقال بعنوان: «تحدي المناخ للنظام الدولي» للدكتور عبد المنعم سعيد، ومقال آخر عن قضايا المناخ للدكتور محمد كمال بعنوان «تداعيات تنافس القوى الكبرى على قضايا المناخ».

كما تطرق مقال آخر للدكتور جمال عبد الجواد بعنوان: «ما الممكن والمأمول في COP 27»، إلى التحديات التي تواجه قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ والمنتظر من نتائجها، وكذلك مقال بعنوان: «العدالة المناخية وحقوق الإنسان.. احتياجات مصرية»، لعصام شيحة.

ويشارك أكثر من 120 من قادة الدول، ونحو 40 ألف مشارك، جاءوا من مختلف أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية في COP 27، لمناقشة الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية.