إشكاليات الحرب والسلام في عدد جديد من دورية المركز المصري للفكر والدراسات

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية نسخة جديدة من «تقديرات مصرية» وكان هذا الشهر بعنوان مراجعة استراتيجية للأزمة الأوكرانية، وتتطرق الإصدار الشهري إلى عدة نقاط في 40 صفحة مختلفة.

أثرت حرب #أوكرانيا على #مصر في مجالي السياسة والاقتصاد، لكن مصر سعت للتكيف مع تبعات الأزمة للسيطرة على المخاطر، ولخلق المزيد من الفرص، فكيف استطاعت بناء هذه المعادلة المتوازنة؟https://t.co/Q89CZm1mCO#تقديرات_مصرية#ECSS pic.twitter.com/E1zF76wFON — Egyptian Center for Strategic Studies (@ecsstudies) October 20, 2022

الأزمة الروسية الأوكرانية في ظل النظام العالمي القائم

وشملت التقارير النوعية في الإصدار عدة موضوعات معمقة ومنها إشكاليات الحرب والسلام ومراجعة النظام العالمي بقلم الدكتور عبد المنعم سعيد، وتقرير مصر والأزمة الأوكرانية توازن وفرص وإصلاح بقلم الدكتور جمال عبد الجواد، وتقرير ثالث عن الاتجاهات الستة لأزمات الإقليم في عام الأزمة الأوكرانية بقلم الدكتور محمد عز العرب.

كيف تتعامل واشنطن مع الأزمة الروسية الأوكرانية؟

واشتمل العدد الدوري على تقرير بعنوان حدود فاعلية استراتيجية واشنطن في الأزمة الأوكرانية بقلم الباحثة مها علام، وتقرير عن استراتيجية روسيا بين الاستباق والمرونة في الأزمة الأوكرانية بقلم الباحثة آية عبد العزيز، وتقرير عن التطورات السياسة الصينية تجاه الأزمة الأوكرانية بقلم الباحث أحمد السيد.

أوروبا والأزمة الروسية الأوكرانية في استراتيجية موسكو

وتطرق الإصدار الشهري إلى تحديات الاستجابة الجماعية الأوروبية للأزمة الأوكرانية بقلم الباحثة الشيماء عرفات، وتقرير آخر عن دوافع التحول الهجومي للاستراتيجية الأوكرانية بقلم الباحث علي عاطف، وتقرير آخر عن تفاقم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بقلم الباحثة بسنت جمال.

كبار الباحثين في المركز المصري

واشتملت الدورية التابعة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الذي يديره العميد خالد عكاشة ويشرف على المواد التحريرية الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير في العلوم السياسية، على تقرير بعنوان آثار الأزمة الأوكرانية على مواجهة القضايا الكونية بقلم الدكتورة إيمان زهران، وتقرير معمق عن ملامح التوظيف السيبراني في الأزمة الروسية الأوكرانية بقلم الدكتورة رغدة البهي، وأخيرا تقريرا موسعا عن التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية في ظل المؤشرات العالمية بقلم الباحثة هبه زين.

هدف الدورية الشهرية الصادرة عن المركز المصري

ويهدف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن تكون تلك السلسلة من الإصدارات، التي يتناولها الخبراء والمتخصصون، بمنزلة مرجع يعتد به للباحثين والمهتمين في هذا الشأن الاستراتيجي الأمني العسكري من كافة الرؤى ذات العالقة، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، في دوائرها المصرية المحلية والإقليمية والدولية.