نصائح للعناية بالجلد خلال الشتاء: شرب سوائل والاستحمام بالمياه الفاترة

يمثل فصل الشتاء بالنسبة لكثير من النساء مصدر خوف ليس فقط بسبب تأثيره على أطفالهن، بل أيضا تأثيره على بشرتهن وقدرتهن على العناية بها، وأشارت ورقة بحثية صدرت حديثا أن هناك عدة طرق بسيطة يمكنها مساعدة نون النسوة على تجنب التأثيرات السلبية للشتاء على بشرتهن.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الورقة البحثية التي صدرت عن جامعة إلبرت إينشاتين للطب، فإن هناك إجراءات بسيطة يمكن إجراؤها للعناية بالبشرة خلال موسم الشتاء منها استخدام المياه الفاترة في الاستحمام، المنظفات المليئة بالترطيب.

وقالت دكتورة ديان مادفيز طبيبة الأمراض الجلدية المسؤولة عن الورقة البحثية، إن أشهر الخريف والشتاء تعتبر من الشهور القاسية على بشرة أي إنسان، فالجلد يتأثر بالتغيرات التي تحدث في درجات الحرارة ليس فقط بشكل سطحي بل في طبقاته الداخلية.

نصائح للعناية بالبشرة

ومن أهم النصائح للعناية بالبشرة بحسب دكتورة «ديان» هي الاستحمام بالمياه الفاترة، لأن الاستحمام بالمياه الساخنة يزيل الزيوت الواقية من الجلد، ويزيد من فقدان الرطوبة وتهيج الجلد، أما المياه الباردة أو الفاترة فتعمل على إزالة السموم من الجسد وتشد المسام، مما يجعل الجلد منتعش وذو مظهر متجدد.

استخدام منظف مليء بالكريمات المرطبة كانت نصيحة أخرى قدمتها دكتورة «ديان» عضو الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية والجمعية الأمريكية لجراحة الجلد ضمن الورقة البحثية، ومن الضروري استخدام كريم مرطب بعدها مباشرة لأنه يعمل على تقليل فقد الماء عبر الجلد، وبالتالي الاحتفاظ بأكبر نسبة رطوبة في البشرة.

واعتبرت دكتورة «ديان» أن أفضل مرطبات للبشرة هي التي تحتوي على ببتيدات النحاس والجلسرين وحمض الهيالورونيك.

شرب السوائل إحدى المحطات المهمة في الحفاظ على البشرة بحسب دكتورة «ديان» والتى يجب أن يحرص عليها الأشخاص بكل شكل ممكن، فلا بد من 4 إلى 6 أكواب من السوائل يوميا مثل الشاي والعصائر.