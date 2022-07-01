حبس طبيب أمراض جلدية تحرش بمريضة أثناء الكشف عليها في البحيرة

قررت جهات التحقيق في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس طبيب شهير يعمل معيد بكلية الطب بنين بجامعة الأزهر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تحرش.

جاء ذلك على خلفية قيامة بالتحرش بمريضة أثناء قيامة بالكشف عليها داخل عيادته الخاصة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

إخطار لمأمور مركز شرطة إيتاي البارود

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بتلقي بلاغ من فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، ومقيمة بدائرة المركز بقيام طبيب جلدية بالتحرش بها أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادته الخاصة بدائرة المركز.

المجني عليها تتصل بأسرتها

وأفادت المجني عليها أنها عقب التحرش وخروجها من غرفة الكشف، اتصلت بأسرتها وأبلغتهم بواقعة تحرش الطبيب بها أثناء الكشف عليها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الطبيب، وبالعرض على المستشار إسلام الدماطي أنكر الطبيب التهمة المنسوبة إليه.

وقررت النيابة العامة حجز المتهم و كلفت المباحث الجنائية عمل التحريات اللازمة حيال الواقعة وملابساتها وظروفها.

وأيدت تحريات المباحث الجنائية ما جاء بأقوال المجني عليها، فقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في الميعاد القانوني.