انطلاق فعاليات بطولة العالم للجامعات للإسكواش

انطلقت فعاليات بطولة العالم للجامعات للإسكواش، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 13 نوفمبر الجاري، بحضور رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للإسكواش، وأعضاء اللجنة، وممثلي الاتحاد الدولي للجامعات، والاتحاد الدولي للإسكواش، والاتحاد العربى للرياضة الجامعية، وممثلي الجامعات المُشاركة في البطولة، ومنتخبات من 12 دولة على مستوى العالم.

الأحداث الكُبرى التي تستضيفها مصر تعكس مكانتها الإقليمية والدولية

وفي مستهل كلمته المُسجلة، أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسمى آيات الترحيب بكل ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الكبير، موجهًا الشكر والتقدير لأسرة اللجنة المنظمة، ولجميع المشاركين في البطولة، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق لفعاليات البطولة، وأن تُسفر بالإضافة إلى تتويج الأبطال وتحديد المراكز عن تواصل إنساني مُتميز بين ثقافاتنا المُختلفة التي تُكون في مجموعها حضارتنا الإنسانية الواحدة تأكيدًا وتجسيدًا لواحدة من أهم الشعارات التي تتبناها منظمة اليونسكو «التنوع في إطار الوحدة».

قدرات وإمكانات مصر على استضافة المسابقات الدولية

أكد وزير التعليم العالي، أن مصر تسعد باستضافة بطولة العالم للجامعات للإسكواش، التي حظيت بشرف استضافة فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، وتستضيف هذه الأيام أيضًا، حدثًا عالميًا كبيرًا هو فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ.

ولفت عاشور، إلى أن الأحداث الكُبرى التي تستضيفها مصر تُعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية، كما تعكس مدى الاهتمام الذي تُوليه الدولة المصرية لمختلف مجالات العمل والتنمية والجُهد الذي تبذله مؤسسات الدولة والمجتمع لتحقيق التنمية والتقدم انطلاقًا من الإستراتيجية الأممية للتنمية المستدامة وتحقيقًا لأهدافها التنموية السبعة عشر التي بنت مصر عليها استراتيجيتها للتنمية المُستدامة «رؤية مصر 2030».

وأكد أن المنتخبات والبعثات المُشاركة، ستجد من مكونات البنية الأساسية الرياضية، ومقومات الراحة والرفاهية والتسهيلات والمرافق، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة طوال فترة المنافسات، ما يجعلها بطولة ناجحة، ومتميزة تليق باسم مصر كما تليق بقيمة، ومكانة المشاركين من منتخبات الدول الصديقة، لا سيما في هذه الرياضة التي يحوز أبطالنا وبطلاتنا فيها علة مكانة مرموقة، ويحتلون المراكز المتقدمة على المستوى الدولي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته لاستضافة البطولة بجمهورية مصر العربية، التي تحظى باهتمام ورعاية رئيس مجلس الوزراء والقيادات السياسية بالدولة والتعاون المُثمر والدائم بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، معربًا عن شكره وتقديره للجنة المنظمة للبطولة متمنيًا بنجاح، وخروج البطولة، بما يليق بمكانة مصر بين جميع دول العالم، لما تحظى به مصر بمكانة عالية في استقدام البطولات والمنافسات العالمية، وذلك تزامنًا مع إقامة قمة المناخ العالمية وحضور مُكثف من جميع دول العالم المُشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات البطولة على مدار 7 أيام بمنافسات فردية للرجال والسيدات، بالإضافة إلى منافسات الفرق المُختلطة، ويأتي على رأس قائمة المشاركين لاعب النادي الأهلي مصطفى عسل المُصنف رقم 3 عالميًا، ضمن قائمة المُشاركين في بطولة العالم للجامعات من مصر، التي تضم أيضًا كل من يحيي النوساني، ونور أبوالمكارم، ومصطفى السيرتي، وسنا إبراهيم، بالإضافة إلى مشاركة كل من كندا، وإسبانيا، وفرنسا، وسويسرا، والتشيك، وهولندا، وكوريا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا بخمسة لاعبين، وهونج كونج بسبعة لاعبين، والعراق بأربعة لاعبين، وتشارك كل من المجر واليابان بثلاثة لاعبين، وأستراليا وبولندا بلاعبين، والأرجنتين بلاعب واحد فقط.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للاسكواش، عن اختيار رامي عاشور نجم الاسكواش المُعتزل لتقديم حفل افتتاح البطولة وأن يكون المتحدث الرسمي للبطولة.