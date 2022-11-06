«التعليم العالي»: لدينا استراتيجية طموحة لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك استراتيجية طموحة بشأن مجابهة التغيرات المناخية والمشروعات الواجب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح «صقر»، أنه سيتم عرض الاستراتيجية في مؤتمر المناخ cop27، بجانب عرض الجامعات المصرية للمشروعات المشاركة بها خلال فترة انعقاد المؤتمر، مؤكداً أن هناك دعمًا غير مسبوق من الوزارة والأكاديمية للباحثين.

المشاركة في مؤتمر المناخ 2022

و من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهم سيشاركون في cop27 على هامش معرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد من الأوراق البحثية والمشروعات التي يمكن أن تسهم في مواجهة التغيرات المناخية وبما يحقق رؤية وأهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

دور الجامعات في مؤتمر المناخ

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تدعم الجهود المبذولة لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP 27 بحضور زعماء ورؤساء العالم، وذلك في إطار إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بحتمية العمل على مواجهة التحديات المناخية وسعى مصر لتعظيم نتائج المؤتمر.

وأكد رئيس الجامعة البريطانية الأهمية التي تمنحها الدولة المصرية لتمكين كافة الشباب ومشاركتهم أيضًا في مؤتمر قمة المناخ، وحرص الدولة على إشراك الشباب بشكل جاد وفعال في رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة.