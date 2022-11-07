التعليم العالي: 12 جامعة تعرض أبحاثا ومشروعات صديقة للبيئة في COP27

تشارك وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي، وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، في قمة المناخ COP27، من خلال عرض مشروعاتها وابتكاراتها ورؤيتها في التعامل مع التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الأكاديمة تشارك بجناح كبير يضم العديد من المشروعات، أبرزها ما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة وزراعة الأنسجة والنباتات الطبية وألواح الطاقة الشمسية، وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.

قمة المناخ COP27

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والدولية، لـ «الوطن»، أن عددا من الجامعات الخاصة أعلنت مشاركتها بالمشروعات المختلفة على هامش قمة المناخ COP27، سواء في الفعاليات أو الأنشطة أو المشروعات، منها جامعات البريطانية وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والجلالة الأهلية والمعرفة الدولية، مؤكداً أن المشاركة جزء رئيسي من دور تلك الجامعات في التعامل أزمة التغيرات المناخية .

الجامعات الحكومية المشاركة في COP27

ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وعضو الأعلى للجامعات الحكومية، أن الجامعة ستشارك في الفعاليات التي تقام على هامش قمة المناخ COP27، ضمن 12 جامعة حكومية، أبرزها جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا ودمياط والمنصورة، لعرض الأبحاث ومبادرات متعلقة بالتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن عرض الابتكارات التي نفذتها الجامعة، ونماذج محاكاة وأبحاث تطبيقية لإيجاد حلول عملية مبتكرة، لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات محتملة أو التكيف معاها.