قناة الحياة تنشر بيان انعقاد جلسات منتدى شباب العالم بقمة المناخ

عقدت مبادرة شباب بلد، اليوم، جلسة نقاشية مشتركة بين اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، عن المهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف الخضراء، والمبادرات المصرية في هذا المجال، مع استعراض تجارب عالمية، في إطار انعقاد جلسات منصة منتدى شباب العالم بمؤتمر قمة المُناخ «COP27»، بالمسرح الروماني بالمنطقة الخضراء.

إبراز الدور المهم لقضية التغيرات المناخية

وأوضح البيان الذي نشرته فضائية «الحياة»، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مشاركة المبادرة بعدد من الشباب، وهم الدكتور كيفن فري -الرئيس التنفيذي للمبادرة العالمية للأمم المتحدة، والدكتورة أورميلا ساركر- المدير العالمي للبرامج بالمبادرة، والدكتورة غادة مكادي - مدير عام الشراكات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومدير مبادرة «شباب بلد»، واللاعبة الأولمبية المصرية حبيبة مرزوق، لتعزيز التوعية بقضايا التغير المناخي لدى الشباب، وإبراز دورهم المهم في التعامل مع قضية التغير المناخي، وتسليط الضوء على مشاريع شبابية ريادية، لها علاقة بالمناخ.

بدأت الجلسة بعرض فيلم تعريفي حول مبادرة شباب بلد

وبدأت الجلسة، بعرض فيلم تعريفي حول مبادرة شباب بلد، والنسبة التقديرية للشباب بنسبة 28%، وكذا دور الشباب في مُستقبل البلاد، وعقبها جلسة نقاشية بين المتحدثين حول تبادل الثقافات بين شباب العالم في مجال المُبادرات الشبابية واستعراض عدد من التجارب العلمية خلال فترة عملهم السابقة، وأيضًا الحديث حول طرق الدمج بين التعليم والمبادرات والعمل العام.

وأكد المُتحدثون، ضرورة ترتيب أولوليات العمل والتعليم والمبادرات، من أجل الوصول للنجاح اللازم، فضلا عن البحث والسعي حول الهدف المرجو، كما ناقشت الجلسة عدد من مشروعات الوظائف الخضراء وطرق توظيفها وكذلك المبادرات الشبابية للحفاظ على التغيرات المُناخية.

وشهدت الجلسة، حلقة نقاشية بين المتحدثين والحضور المشاركين من الشباب مُتعدد الجنسيات واستقبال الأسئلة والرد عليها، وسط حالة من التفاعل والمُشاركة الفعّالة بين المُشاركين، وكذلك توضيح وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمبادرة شباب بلد عبر المواقع المُختلفة.

وفي ختام الجلسة، التقط المُتحدثون والحضور الصور التذكارية «السيلفي» لتوثيق المُشاركة الفعّالة بجلسات منصة منتدى شباب العالم بمؤتمر قمة المُناخ «COP27»، بالمسرح الروماني بالمنطقة الخضراء.