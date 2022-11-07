مؤسس مبادرة «وقف النخيل» لقناة الحياة: نسعى لتحقيق 11 هدفا للتنمية المستدامة

نشرت فضائية «الحياة» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو للمهندس أمجد مرجان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «نبض الحياة»، حول ما أطلقته المبادرة من «وقف النخيل»، ضمن مبادرات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة، وتغيير حياة المواطنين للأفضل.

مرجان: مؤسستنا مجتمعية وبدأت في عام 2014

قال «مرجان»، خلال استضافته بالبرنامج، إن مؤسسته، مؤسسة مجتمعية بدأت في عام 2014، مهتمة بالتنمية المستدامة، بالاعتماد على شريك حكومي، وبدأت أولى مبادرات المؤسسة فيما يخص التبرع بالدم، ثم توفير مياه نظيفة للمواطنين الأكثر احتياجا من محافظات الصعيد، ثم كل محافظات مصر.

مرجان: بدأنا نفكر في 2020 أننا نعمل وقف وسميناه وقف النخيل

واستطرد: «بدأنا نفكر في 2020، أننا نعمل وقف وسميناه وقف النخيل، وده لوحده بيحقق أكثر من 11 هدفا من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، وده من ضمن المشاريع اللي عندنا في المؤسسة الحمد لله، والمشروع ده أطلقناه في وادي النطرون، بواقع 600 نخلة، ولقينا الأرض خلصت في شهرين فقط، ثم توسعنا بعد الاستعانة بالخبراء».