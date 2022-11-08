استشاري مناخ لقناة الحياة: خلل النظام المناخي يؤدى لارتفاع حرارة الأرض

قال الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية، إن التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة وخطيرة على المناخ العالمي، ما يتسبب في إحداث خلل في النظام المناخي، «ده بيؤدى لارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض،َ ما يؤدى إلى ارتفاعات وانخفاضات كثيرة، أكثر بكثير مما كان يحدث من قبل».

صبري: دول الشرق الأوسط الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية

أضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن دول الشرق الأوسط، جزء من دول العالم التي تأثرت بالتغيرات المناخية، كونها الدول الأكثر ضعفا وتعرضا لتلك التغيرات.

صبري: غازات الاحتباس الحراري تنتج بسبب الأنشطة التنموية

واستطرد: «التكنولوجيات التي لها تلوث مباشر على البيئة تؤثر كذلك في صحة الإنسان بالمناطق الموجودة فيها، لكنها لا تنتشر في الغلاف الجوي، بينما وبالنسبة لغازات الاحتباس الحراري فتنتج بسبب الأنشطة التنموية، كحرق الوقود بأنواعه لإنتاج الطاقة أو وسائل النقل وخلافه».

وأوضح أنه بالنسبة لدول شرق المتوسط كدول شمال أفريقيا والقارة الإفريقية بشكل عام، هي من أكثر دول العالم تضررا، كما أن مثل تلك الدول لم يحصلوا على فرصتهم كاملة في التنمية، «الأراضي هناك صحراوية وبيجيلها دائما عواصف رملية وترابية وموجات حارة، وده بيأثر على الإنتاجية الزراعية الموجودة».