عضو أمناء الحوار الوطني: استضافة قمة المناخ دليل على قوة مصر عالميا

ثمّن الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية العالمي بمدينة شرم الشيخ، وقال إن الحضور الدولي الذي شهدته القمة يؤكد على مدى قوة الدولة المصرية عالميا.

وأوضح «ربيع» في تصريحاته لـ«الوطن» أن الهيكل التنظيمي لاستقبال قادة العالم بالمؤتمر كان في غاية الروعة، وانطبقت عليه جميع مراسم البروتوكولات الدولية، وأظهر للعالم مدى ترحاب مصر بضيوفها على أرض السلام.

القمة المناخية بشرم الشيخ

وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الجهات المعنية بالدولة باستغلال القمة المناخية في الترويج للسياحة المصرية أمام الضيوف بهدف جذب القوافل السياحية تجاه الملتقى المصري، خاصةً أن الحكومة بذلت مجهودات ضخمة خلال السنوات الأخيرة من أجل رفع كفاءة البنية التحتية للسياحة المصرية.

البنية التحتية للاقتصاد المصري

كما دعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الجهات والهيئات الاقتصادية المعنية باستغلال القمة المناخية لشرح تفصيلي أمام الضيوف عن قوة البنية التحتية للاقتصاد المصري، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها توفير العملة الصعبة.