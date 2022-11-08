«إيهاب» صاحب مشروع «دراجة إلكترونية» المشارك في قمة المناخ: بتشتغل بالموبايل

ابتكر «إيهاب» دراجة إلكترونية، للتحكم فيها من خلال الهاتف، حتى تتيح القدرة على الانتقال من محطة لأخرى في أثناء التكدس المروري، ووقع الاختيار عليه ليكون ضمن الـ18 مشروعا على مستوى الجمهورية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لعرض أهدافه في قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ.

إيهاب محمود، مدير عام جمعية المحافظة على البيئة بالفيوم، المشهرة برقم 297 لعام 1991 بوزارة التضامن الاجتماعي، وصاحب مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون في الفيوم، لتنفيذ مشروع الدراجات بنظام إلكتروني، عن طريق تطبيق على الموبايل، وإقامة محطات انتظار للدراجات داخل المحافظة، بإجمالي 12 محطة، قائلًا لـ«الوطن»: «فيه 8 محطات داخل الحرم الجامعي بالفيوم، و4 محطات موزعة على المحافظة».

مشاركة الطلبة بمشروع الطرق الخضراء

شارك 500 طالب وطالبة في مشروع الطرق الخضراء باستخدام الدراجات من المحطات الخارجية إلى داخل الحرم الجامعي، كبديل لوسائل النقل مثل السيارات، وأيضًا للحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالتكيف مع التغيرات المناخية، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة البيئة، للحفاظ التنوع البيولوجي.

التحكم في الدراجة بالموبايل

يعتمد مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية على أنشطة ذكية من خلال نظام تشغيل إلكتروني، والتحكم في تطبيق الهاتف، عن طريق «الباركود» للانتقال من محطة لأخرى في حالة وجود تكدس بأماكن السير، مضيفًا أنه يسعى لتنفيذ 10 محطات تعمل بالطاقة الشمسية والمتجددة، وأيضًا 200 دراجة جبلية بنظام الشحن الكهربائي، بحسب كلامه: «دايمًا بطور من المشروع، بما يتماشى مع الاتجاه نحو الطاقة الجديدة، بدل الوقود الأحفوري».

يستهدف المشروع الشباب الخريجين من خلال تشغيل الدراجات لخدمة زائري المحميات الموجودة بمحافظة الفيوم، وأيضًا المرأة بتنفيذ مشروعات صغيرة، تفتح باب رزق لها.

مشاركة «إيهاب» في COP27

وقع الاختيار على الدراجات الإلكترونية ضمن 18 مشروعا على مستوى الجمهورية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ويعرض المشروع حاليًا في مدينة شرم الشيخ، التي تقام خلالها فعاليات COP 27، بجناح وزارة التخطيط للحديث عن أهداف المشروع.