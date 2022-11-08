وزير التعليم العالي يشيد بجناح الوزارة في المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة الخضراء، في إطار استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop27، الذي يُقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

مؤتمر المناخ

وخلال الجولة، اطلع الوزير على أحدث ما قامت به الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة من إنتاج علمي وتقني في مجال التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الذي تضمن أنشطة الأكاديمية ومشروعاتها في مجال التغيرات المُناخية.

وزارة التعليم العالي

وأشاد الوزير بما قدمته الجامعات والمؤسسات البحثية من مشروعات بحثية تخدم مجابهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأبحاث التي تخدم هذا الملف المهم، تماشيًا مع تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

شارك في الجولة التفقدية، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات.