وزير التعليم العالي يتفقد جناح الجامعة البريطانية في مصر بمؤتمر COP 27

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجناح الأخضر الخاص بالجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، والمعروض في منطقة Green Innovation Pavilion ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ COP 27، وهو الجناح الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في إطار كون الجامعة أحد أعضاء لجنة تسيير أعمال الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية لدعم قمة المناخ.

وخلال تفقد وزير التعليم العالي لجناح الجامعة البريطانية، بمرافقة الدكتور يحي بهي الدين، نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، أشاد بالجهد المبذول وبمشاريع التنمية المستدامة الخاصة بالجامعة مثل مشروع طاقة الرياح وتحلية المياه للتنمية المستدامة، وأثنى على جهود الجامعة البريطانية الحثيثة في مجال مكافحة تغير المناخ.

مؤتمر المناخ COP 27

وقال الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة ولت أهمية كبيرة للبحوث التي من شأنها خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم وتشجيع الأعمال الخضراء سواء لطلاب وخريجي الجامعة، أو للشراكات الناشئة، فتمتلك الجامعة البريطانية في مصر أهم وأكبر science park لتشجيع البحث العلمي وتزويد الباحثين بما يحتاجون من موارد لتطوير أبحاثهم، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى نماذج أولية ومشروعات تسهم في خدمة المجتمع، وتحقق الأهداف التي تناشدها الدولة للحفاظ على المناخ.

تدريس مقررات تربط الطلاب بخطة الدولة

وأضاف الدكتور «لطفي»، أن الجامعة خضعت جميع إمكانياتها البشرية والمادية لخدمة العملية التعليمية وتطويرها وتمحورت جميع أهدافها حول الطالب فهو محور الاهتمام والتركيز بما يخدم الأهداف التنموية للمجتمع، فضلًا عن تدريس مقررات تربط الطلاب بخطة الدولة وأهدافها لتنمية الشعور بالمواطنة وغرس قيم ومفاهيم الجمهورية الجديدة في نفوس الطلاب.

ويعرض جناح الجامعة البريطانية في مصر، نماذج لبعض المشروعات المبتكرة من الجامعة لتوليد الطاقة النظيفة مثل نماذج توربينات الرياح ومحطات تحلية المياه والعديد من الإسهامات البحثية في قمة المناخ وأبرز إسهاماتها وأبحاثها ومبادراتها المتعلقة بالتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.