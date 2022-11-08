مدير «الأهرام للدراسات»: مصر نجحت في فرض أجندة قمة المناخ ومنع اختطافها

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدولة المصرية نجحت في فرض أجندة القمة، ومنع اختطافها سياسيا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «تحقق ذلك بدءا من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإذا عدنا لحالة النظام الدولي، فهناك قضيتين أساسيتين لدى الباحثين في مجال العلاقات الدولية، أولها؛ أجندة النظام الدولي، فهي أجندة تسيطر على سياسات الدول الكبرى، وتتراوح بين القضايا الأمنية، وقضايا التعاون الفني أو التهديدات غير التقليدية منها التغيرات المناخية».

وتابع: «وفي بعض الأوقات ومراحل سابقة، كانت هذه القضايا تستحوذ على اهتمام محدود، لكن مع الأزمة الروسية، غرق العالم في أنماط التهديد التقليدية في أبشع حالاته، مع التحدث في بعض الحالات عن استخدام السلاح النووي، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لفت نظر العالم إلى العودة إلى قضيته الأساسية في هذا التوقيت، وهو التغيرات المناخية».