رئيس وزراء مالي: نشكر مصر حكومة وشعبا لعقد قمة المناخ على أرض أفريقية

أعرب عبدالله مايجا رئيس وزراء مالي، عن امتنانه لرئاسة مؤتمر الأطراف في دورته الـ 27، ولمصر حكومة وشعبا، على عقد هذه الدورة على أرض أفريقية، قائلا: «أنقل لكم تحيات الصداقة والأخوة من شعب مالي، وتحيات حكومة بلادي الملتزمة بالحفاظ على البيئة والتصدي لتغير المناخ».

رئيس وزراء مالي: نولي أهمية قصوى لتحديات تغير المناخ

وأضاف «مايجا»، خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن مالي ملتزمة بمسار الانتقال من أجل إعادة مد جسور بناء الدولة بحيث نلبي التطلعات العميقة والشرعية لشعبنا، تحديدا في مجال إعادة الأمن والحفاظ على السلم والوفاق الوطني والسيادة والوحدة والاستقلال.

وتابع: «السلطات العليا في بلادي تولي أهمية قصوى للتحديات في مجال تغير المناخ بسبب تعرضنا على المستوى البيئي والمناخي والإيكولوجي لكل هذه التحديات، فالعالم الآن في مرحلة صعبة جدا».

وواصل: «نواجه تحديات كبيرة مرتبطة بتغير المناخ، وهذه التحديات تتفاقم بسبب انعدام الأمن الغذائي والاقتصادي الإنساني والصحي، وهذه الأوجه والتحديات ليست بمنأى عن تحديات المناخ، ولا سيما مشاكل الهجرة الجماعية من الأرياف إلى المدن وغيرها».

«مايجا»: نرغب في التحول بمجال الطاقة بطريقة عادلة

واستكمل «مايجا»: «نريد أن نتتقل إلى تحول في مجال الطاقة بطريقة عادلة، وفي هذا السياق فإن رئيس الجمهورية، الذي شغل الرئاسة في 2021، أطلق برنامجا للعمل الطارئ في مجال العمل الاجتماعي وأرسى جملة من السدود أتاحت المجال للشعب في مناطق عديدة على مياه الشرب».