عضو اللجنة المنظمة لـcop27: قمة المناخ أضافت خبرات كثيرة لنا

قال محمد سمير، عضو اللجنة المنظمة لـcop27، إنه يعمل عضوا في اللجنة التنفيذية لمؤتمر المناخ، وتحديدا في الفريق الإعلامي الخاص بالقمة، «دورنا التنسيق والتنظيم بين وسائل الإعلام والحكومات والوزارات، بشكل يساعد المشاركين على الاستمتاع باليوم، والتسهيلات في تنفيذ أعمالهم».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أننا متواجدون طوال اليوم لتلقي أي استفسارات من المشاركين لتيسير الأعمال.

وتابع: «التجربة أضافت لي العديد من المهارات والعلاقات، وعلمتني كيف أستطيع العمل مع فريق عمل، وكذلك أعطتني القدرة على اكتساب العديد من الخبرات، من الخبرات الأقدم في العمل والبرنامج الرئاسي، وانتقال الخبرات من الكبير إلى الصغير، والتي تساعدنا على تطوير أنفسنا، والدخول في جو التنظيم والمؤتمرات، وهذا أضاف أمور كثير بالنسبة لمهاراتي الشخصية في التواصل».