«مؤسسة مناخ أرضنا» لـ قناة الحياة: الطاقة هي الحياة.. والاستثمار في الهيدروجين الأخضر جيد

قال المهندس صابر عثمان، منسق اتفاقية المناخ الأسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق منتدى الهيدروجين الأخضر وبداية إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس جيد، إذ أن الطاقة هي الحياة.

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن جميع قطاعات التنمية حول العالم تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة، وبسبب خلاف بسيط حدث بين دولتين في أوروبا أثر ذلك على كل مناحي الحياة.

تخزين الطاقة للاستخدام مستقبلا

واستطرد: «إنتاج الطاقة من مصر وهي في قلب العالم هيكون له دور كبير جدا في استفادتها من توفير مصدر للدخل والإمكانيات المتاحة عندنا سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين، وغيرها من المصادر الأخرى لتخزين الطاقة للاستخدام مستقبلا».

تحول كبير وهائل في نمط التنمية الاقتصادية

وأوضح أن قضية تغير المناخ تقوم على ضرورة تحول في نمط التنمية من الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري لحرق الوقود بأنواعه المختلفة إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة النظيفة، وهذا التحول كبير وهائل في نمط التنمية الاقتصادية المعتمدة على قطاع الكهرباء.

وتابع: «ما قامت به الدولة المصرية حيال الهيدروجين الأخضر، رؤية استشرافية للمستقبل لأي مستثمر يريد الاستثمار».