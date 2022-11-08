مقدم برنامج الحياة اليوم: الأمم المتحدة اختارت مصر لتنظيم قمة المناخ لأهميتها أفريقيا

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن قمة المناخ تنتقل من دولة إلى أخرى لكون ملفات الأمم المتحدة يجري التحرك بها عبر اجتماعات وقمم بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن مصر تعد من أهم دول قارة أفريقيا؛ لذا عقدت الأمم المتحدة مؤتمر المناخ في مصر هذا العام.

وأضاف «شردي»، مقدم برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، أن الأمم المتحدة يقع مقرها الرئيسي في ولاية نيويورك، وكان بإمكانها إقامة المؤتمر بأمريكا، ولكنها تدرك مدى أهمية التواصل مع الشعوب، خاصة التي ترتكز فيها مشكلة التغيرات المناخية بشكل أكبر.

شردي: القنوات المصرية تنقل كل ما يجرى في القمة

وتابع: «جميع وكالات الأنباء العالمية، والبرامج الإخبارية المختلفة لا تستطيع إقامة تغطية كاملة ومستمرة لمؤتمر المناخ المقام بشرم الشيخ، بينما تقوم بذلك الدور جميع القنوات الفضائية المصرية، التي تغطي فعاليات المؤتمر والجلسات المختلفة حتى يحصل الجمهور على معلومات دقيقة وصحيحة وكافية بشأن كل ما يجرى طرحه خلال القمة».

وذكر شردي، أن العالم أصبح يتحرك بوحدة واحدة، ويتجه الآن إلى اتجاه هو أقرب للتغير في مختلف المجالات؛ وذلك حفاظا على البيئة والمناخ، موضحا أنه ليس من الضروري أن يكون التغيير عودة إلى الماضي ولكنه إضافة خطوات كبيرة إلى المستقبل، وذلك مثل صناعة السيارات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.