السويس تستعد لموسم الأمطار.. صيانة الكهرباء وتطهير البالوعات (صور)

أعلن حي الأربعين بمحافظة السويس عن إجراء صيانة عامة لشبكة الكهربائي بنطاق الحي استعداداً لموسم الأمطار وفصل الشتاء، كذلك إجراء تطهير لشبكات الصرف الصحي والبلاعات الخاصة بالأمطار المتواجدة فى نطاق الحى.

صيانة جميع شبكات الكهرباء بالكفور والشوارع

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظة السويس واللواء أركان حرب هشام الشيمي رئيس حي الأربعين بضرورة استمرار أعمال الصيانة الدورية لشبكة الإنارة العامة.

وذكر بيان صادر عن الحي أن الجهاز التنفيذي لرئاسة حي الأربعين بمحافظة السويس ، يجرى أعمال الصيانة الدورية بمختلف شوارع وكفور دائرة حى الأربعين على التوالي، حيث تم إصلاح أعطال العلب الكهربائية، علاوة على إصلاح خطوط كابلات شبكة الكهرباء بمناطق كفر شارل وكفر احمد عبده القديم وكفر محمد سلامة و كفر حوده ومنطقة الألبان، وتم إصلاح خطوط وكابلات شبكه الإنارة العامة بمناطق كفر حوده وكفر محمد سلامة وكفر النجار

علاوة على تغير بعض الكشافات التالفة بكشافات الليد الموفرة والتى تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

تطهير البلاعات وخطوط الصرف الصحي

فيما أجرى القطاع التنفيذي بحي الأربعين، قيام قسم المرافق بتطهير البلاعات وخطوط الصرف الصحى بعدد من المناطق التابعة للحي وكذلك تطهير البلاعات الخاصة بالأمطار المتواجدة في نطاق الحي استعداداً لموسم الأمطار.