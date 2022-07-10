بريد الوطن .. وجّه بتنفيذ الصرف الصحى بـ«منشأة القناطر» يا وزير الإسكان

تعبنا من الشكاوى، وشبعنا من الوعود، وأصابتنا خيبة أمل، حيث تأخر كثيراً تنفيذ مشروع الصرف الصحى، فمنذ سنين ونحن نشكو ولا مجيب، وقد استبشرنا خيراً بإدراج قرى منشأة القناطر فى مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية، ويتم إنشاء محطة توسعة بـ«أم دينار»، لكن حفر الشبكة الداخلية لهذه القرية تحديداً أصبح صعب المنال، لاحتياج المشروع إلى محطة رفع، وتعذُّر تخصيص قطعة أرض لها.. نناشد السيد عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، التوجيه العاجل بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروع، والرد رسمياً من خلال جريدة «الوطن»، لإيضاح الموقف كاملاً للمواطنين.

رزق عبدالمنعم خليف

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