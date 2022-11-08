وزير خارجية السعودية لـ «الوطن»: 2.5 مليار دولار لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ تبرز التعاون العربي المشترك في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن قضية البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية واحدة من أهم أولويات المملكة العربية السعودية، التي تولي أيضا مسألة التعاون الدولي أهمية قصوى لذا أطلقت المملكة العربية السعودية، أكثر من 60 مبادرة في مجالات عدة، منها التحول للطاقة المستدامة وإعادة تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة، وتحويل 30% من أراضي المملكة العربية السعودية إلى أراض محمية للحفاظ على الحياة الفطرية، والتحول إلى الهيدروجين الأخضر.

وتابع مبعوث المملكة لشؤون المناخ في تصريحات لـ «الوطن»، عقب القمة الرئاسية لمؤتمر المناخ التي اختتمت فعالياتها اليوم: «نرى في المملكة العربية السعودية، أنه يجب أن يكون هناك تعاون دولي لمواجهة التغيرات المناخية، لذا أطلقت المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف لمواجهة التصحر بزراعة ملايين الأشجار على مدى العقود القادمة، لرفع نسبة الأكسجين وخفض الانبعاثات، وقد رصدت المملكة 2.5 مليار دولار لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في غضون 10 سنوات، وذلك من أجل عالم عربي يقف بقوة في مواجهة التغيرات المناخية.