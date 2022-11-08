عضو مجلس النواب عن المنيا: مؤتمر المناخ يؤكد أن مصر دولة ذات تأثير عالمي

قالت الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن انعقاد مؤتمر المناخ بمصر يدعو للفخر لما تشهده الدولة المصرية من استقرار وأمن يطمئن العالم للاستثمار في مصر ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على إيجابيات دولتنا وأهم الإنجازات والمشروعات التنموية مع نظرة مستقبلية لأهم الموضوعات على الساحة المحلية والعالمية.

مواجهة آثار التغيرات المناخية والحد منها

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«لوطن»، أن المؤتمر يعكس جهود الدولة المصرية في مواجهة آثار التغيرات المناخية والحد منها في مجالات التصحر وشح المياه ووسائل النقل وحماية الشواطئ والانبعاثات الصناعية، كما أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ يؤكد على انتقال مصر من مرحلة التوازن إلى مرحلة النفوذ أي أنها قادرة على إحداث التأثير والمشاركة الفعالة في كافة القضايا والملفات والأحداث الدولية.

الترويج للصناعة والمنتجات المصرية

أكدت «رجب» أن استضافة مصر لمؤتمرالمناخ له العديد من المكاسب أولها الاقتصادية والمتمثلة في تنشيط السياحة لمصر وجذب الاستثمارات وكذلك الترويج للصناعة والمنتجات المصرية وعلى المستوى السياسي يساهم المؤتمر في دعم ثقل الدولة المصرية وتعزيز العلاقات مع بعض الشركاء وتوسيع مجالات التعاون وعلى الصعيد الدولى إتاحة الفرصة لإبرام شراكات لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي للتغير المناخي بمصر.

وأنطلقت قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بمشاركة 40 ألف من جيع أنحاء العالم، و100 رئيس دولة وحكومة، وعشرات الآلاف من المندوبين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.