إقبال كبير من المشاركين في مؤتمر المناخ على جناح مصر للطيران

شهد جناح مصر للطيران بالمنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء إقبالاً من المشاركين من مختلف الجنسيات في مؤتمر المناخ COP27 لتعديل الحجوزات والاستفسار عن خدمات مصر للطيران والاطلاع على برامجها المقدمة لضيوف المؤتمر.

وقد حظي جناح مصر للطيران بالمنطقة الخضراء علي إعجاب المشاركين حيث جاء تصميم الجناح على شكل طائرة لمصر للطيران، كما قاموا بالتقاط صور تذكارية مع مقعد درجة رجال الأعمال لأحدث طائرات مصر للطيران من طراز B787-9 دريم لاينر المتواجد داخل جناح مصر للطيران بالمنطقة الخضراء، وقد قامت الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصرللطيران بتقديم هدايا تذكارية بمنتجات صديقة للبيئة للسادة زوار الجناح وضيوف المؤتمر .