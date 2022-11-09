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أمير مرتضى: عقد إمام عاشور ممتد لموسمين

كتب:

حسن مظهر
03:32 ص | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
إمام عاشور

إمام عاشور

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أزمة إمام عاشور داخل القلعة البيضاء بعد استبعاده في مباراة إنبي بسبب بعض الضوابط الخاصة بالجهاز الفني.

وقال أمير، عبر قناة نادي الزمالك: «إمام عاشور شخص طيب ولا يتعمد إثارة الأزمات ويستجيب بمجرد الكلام معه، وعقد إمام عاشور ممتد لموسمين مقبلين، والمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، طالب اللاعب بالتركيز ورغبة النادي في تعديل عقده».

لمتابعة باقي تصريحات أمير مرتضى من هنا.

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