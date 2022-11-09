القطن والقمح.. سلالات زراعية مصرية بالمنطقة الخضراء تقاوم التغيرات المناخية

يقف محمد البغدادي مدير إدارة المتابعة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، داخل المعرض المقام بالمنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ، وسط سعادة بالغة بإنجازات الباحث المصري في استنباط سلالات من التقاوي الزراعية تناسب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن المصري اليوم يكمل ما بدأه أجداده القدماء من نجاحات شهد لها العالم في الزراعة.

سلالات تقاوم التغيرات المناخية

ويقول «البغدادي»، إن وزارة الزراعة شاركت بقطاعات عريضة في معارض المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ منها، معرض الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي الزراعية المعتمدة عالية الجودة وهي الجهة الوحيدة بمصر المنوطة بتوزيع التقاوي المدعمة للمزارع المصري، إذ تنتج سلالات زراعية تقاوم الملوحة والظروف البيئية في ظل التغيرات المناخية التي يواجهها العالم بالكامل وأثرت بدورها على قطاع الزراعة.

تحقيق الأمن الغذائي

وأوضح مدير إدارة المتابعة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أن الباحثين المصريين بدأوا في تطوير السلالات المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الزراعة والغذاء والكساء لا غنى عنها للإنسان.

ارتفاع أسعار الأعلاف

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت في العالم إلا في مصر، وقدم رسالة للعالم وللزائرين من كبار وصغار المزارعين للمعرض، قائلا: «مصر دولة تستطيع تحقيق الأمن الغذائي باستنباط سلالات زراعية على أعلى مستوى من الجودة وتتحمل ملوحة الأرض والتغيرات المناخية ومواعيد الزراعة».

وأكد البغدادي أن ما وصل له الباحثون المصريون ليس بجديد، فهم أحفاد المصري القديم الذي أبدع بأقل الإمكانيات في الزراعة والنقش على الحجر والمسلات، وبناء الأهرامات منذ آلاف السنين ومازال العالم يتعلم من موروثهم.

واستعرض مدير الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، المنتجات والسلالات الزراعية في المعرض منها شجرة القطن المصري المعروف بأنه الكنز فائق الجودة عالميا عن أي محصول آخر، كما استعرض أنقى أنواع الخيوط المصنعة من القطن بصبغات طبيعية، التي يتم غزلها ومنتجات منها علم مصر وأشكال ديكورية أخرى.

القمح سلة الغلال ومائدة العالم

كما استعرض تقاوي سلالات أخرى، منها الفول كمحصول اقتصادي هام للغذاء، ودوار الشمس والزيوت المستخرجة منه والأرز المصري الذي تم تطويره والخضروات المصرية التي يسعي العالم للتنافس على شرائها، بالإضافة إلى الذرة بأصناف ممتازة نفتخر بزراعتها في مصر دون أي مكان في العالم، علاوة على القمح سلة الغلال ومائدة العالم، مؤكدا أن سنبلة القمح الطويلة مستنبطة لتحمل الملوحة العالية.