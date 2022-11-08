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رئيس الاتحاد الأفريقي لـ «الوطن»: القارة السمراء تدفع فاتورة التغيرات المناخية

كتب:

رضوى هاشم
09:53 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
رئيس الاتحاد الأفريقي

رئيس الاتحاد الأفريقي

قال ماكي سال رئيس دولة السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، إنه على الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها لتحقيق العدالة المناخية لقارتنا السمراء، التي تعاني جراء التغيرات المناخية، وجهود تحقيق العدالة تحتاج أكثر من 100 مليار دولار سنويا وهو ما تعهدت به الدول العظمى خلال اتفاقية باريس، ولم يتم الوفاء به، والآن، الأمر تخطى حدود التكيف لتعويض الأضرار والخسائر التي تسببت بها التغيرات المناخية.

وأكد «سال» في تصريحات لـ «الوطن»، عقب مشاركته في القمة الرئاسية لمؤتمر المناخ اليوم، أن الدول الأفريقية تعاني جراء انبعاثات لم يكن لها يد بها، وتضطر لعلاج تلك المشكلات بمشاريع للتخفيف والتكيف لمواجهة المخاطر المناخية، وبناءبنية تحتية تستطيع الصمود في وجه المخاطر، وكل ذلك يشكل أعباء إضافية خاصة لو وضعنا في الحسبان أن ذلك يجري من خلال القروض، وأن الحل لن يكون سوى بالتكاتف لإنقاذ الكوكب

يذكر أن مؤتمر المناخ انطلق في السادس من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى الثامن عشر من الشهر ذاته، واختتم اليوم، الشق الرئاسي من القمة التي شارك بها نحو 100 رئيس دولة وحكومة.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.