أستاذ بمركز البحوث الزراعية: تغير المناخ قضية وجودية تمس الأمن الغذائي

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ يدعو المصريين للفخر كون مصر استضافت حدث مهم، وتاريخي بحجم cop 27، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر هذا العام باعتباره قمة التنفيذ التي سبقها العديد من الوعود والتعهدات التي لم تنفذ، منوهًا بأن آمال القارة الأفريقية نتعلق على القمة المقامة على أرض المحروسة.

التمويل التقني والمادي من الدول الصناعية مهم لمواجهة التغيرات المناخية

وأكد «أبو المعاطي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أهمية التمويل المادي والتقني من الدول الصناعية الكبرى للدول المتأثرة من التغيرات المناخية، لكي تساعدها على التكيف وتوفير حاجتها من الغذاء لمواطنيها، مشيرًا إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن قضية التغيرات المناخية هي قضية «وجودية»، وهو ما يعكس أهميتها كونها تؤثر على الأمن الغذائي، والأمن المائي والصحة وانتشار الأمراض والأوبئة والحشرات وكل مناحي الحياة.

تغير الطقس في مصر

وقال أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية إن الظواهر الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية كالسيول والفيضانات يتم تفسيره في إطار الطقس الجامح والشاذ والمتطرف، مشيرًا إلى أن وصف المناخ بمصر كان منذ فترة قريبة حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءً، وهو الوصف الذي تم انتزاعه تمامًا من كتب العلوم للمناهج الدراسية للطلاب، بعد أن تبدل المناخ في مصر ليكون شتوي طويل وموسم صيفي طويل وتهميش فصلي الخريف والربيع.