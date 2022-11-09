باحث من واشنطن لقناة القاهرة الإخبارية: انتخابات «النواب» أصبحت محسومة للجمهوريين

أكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور نادر الغول أن الانتخابية البرلمانية الأمريكية أصبحت محسومة، وأن كل استطلاعات الرأي تقول إن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس النواب بأغلبية مريحة، لافتًا إلى أن السباق على مجلس الشيوخ سيكون أكثر أهمية.

الديموقراطيون يريدون الحفاظ على التركيبة الحالية لمجلس الشيوخ

وأوضح الغول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير في تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية» للانتخابات الأمريكية، أن مجلس الشيوخ لن توجد به أغلبية لأحد، مشيرًا لوجود 48 نائبا ديموقراطيا و50 جمهوريا ونائبين مستقلين.

وأشار إلى أن الديموقراطيين يريدون الحفاظ على التركيبة الحالية لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه حال حدوث فراغ في المحكمة الدستورية العليا سيختاره نواب الحزب الديموقراطي، مشددًا على أهمية هذه المسألة لهم ليحافظوا على تركيبة المحكمة الدستورية العليا 6 محافظين و3 ليبراليين.

جو بايدن يتحمل نتيجة الوضع الاقتصادي

ولفت إلى أن هناك بعض الناخبين المتأرجحين ولا يعنيهم أي شخص إلا الوضع الاقتصادي، مشددًا على أن الوضع الاقتصادي سيكون العامل الأساسي والحاسم في هذه الانتخابات، مؤكدًا أن الرئيس الحالي جو بايدن يتحمل نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي.

وشدد الغول على أن التضخم والوضع الاقتصادي ورفع سعر الفائدة عوامل مهمة لدى الناخب الأمريكي، لافتًا إلى أن الناخب الأمريكي ناخب محلي تحكمه الظروف الأقتصادية وأسعار الوقود على محطة البنزين وأسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن التضخم عامل سيئ لا يساعد الديموقراطيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزون يكفي 25 يوما فقط من وقود الديزل.