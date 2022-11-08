باحث في الشأن الأمريكي لـ«القاهرة الإخبارية»: 3 سيناريوهات تحسم انتخابات الكونجرس

قال عمرو عبدالعاطي الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الجمهوريين إذا حققوا الأغلبية في مجلسي الكونجرس، فسيحدث سيناريو «البطة العرجاء».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك عدة سيناريوهات في الانتخابات الأمريكية يمكن حدوثها، فيمكن أن يكون هناك انقسام في الكونجرس بين الحزبين الرئيسيين «الجمهوري والديمقراطي»، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ الحزب الجمهوري ستكون له الأغلبية في مجلس النواب، إذ يحتاج 5 مقاعد فقط لتحقيق الأغلبية، والتوقعات تشير إلى تحقيق ذلك.

وتابع بأنّ الجانب الآخر يشير إلى تحقيق الديمقراطيين الأغلبية في مجلس الشيوخ، وسيحافظون على 50 مقعدا للجمهوريين و50 مقعدا للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وتكون رئيس مجلس الشيوخ الصوت الإضافي للحزب الديمقراطي لتحقيق الأغلبية.

وأوضح أن السيناريو الثاني هو أن يحقق الجمهوريون الأغلبية في المجلسين وهو مستبعد، وحال تحقيقه سنجد أن الإدارة الأمريكية ستدخل فيما يطلق عليه «البطة العرجاء»، أي أن الرئيس يكون غير قادر على تمرير عدد كبير جدا من التشريعات، ويؤدي ذلك إلى وجود تأثير على فرص الجمهوريين في الانتخابات القادمة 2024، وهناك سيناريو آخر مستبعد بحفاظ الديمقراطيين على الأغلبية، وتشير الخبرة التاريخية لهذه الانتخابات أن الحزب الحاكم يفقد الأغلبية في أحد مجلسي الكونجرس.