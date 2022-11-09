مدبولي: «شرم الشيخ» تجسيد لجهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مدينة شرم الشيخ التي تستضيف قمة المناخ هي مدينة مصر الخضراء الأولى، وتمثل تجسيدًا لجهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ يعتبر تجمع الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص اليوم في يوم التمويل على هامش COP27، يعتبر دليلًا على التناغم بين المؤسسات وبين القضايا التي تؤثر على المجتمعات والدول النامية، وتوفير الموارد اللازمة للحكومات التي تلعب دورًا لإحداث برامج التكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من حدة آثاره.

يوم التمويل بقمة المناخ

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات جلسة «تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة»، أنّ التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والأمم المتحدة ومنظمات الدولية يتم بشكل متسق ومتناغم، وهو الطريق الأقصر لنجاح الجهود الخاصة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، موضحًا أنّ يوم التمويل بقمة المناخ له أهمية، خصوصًا أنّه يهدف إلى تقديم دفعة وتنظيم العديد من البرامج والاجتماعات التي تشمل مُناقشات مرتبطة ببرامج ومبادرات التمويل التي تسعى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويشمل التوجهات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن وضع أولويات منفعة ورفاهية البشر حول العالم.

وتابع مدبولي بأنّه يُدرك أنّ هذه الجهود يجب ألا تضيف أعباء إضافية على الموطنين في الدول النامية، إذ إنّ هؤلاء المواطنين لا يستطيعون تحمل تكلفة التغيرات المناخية، معربا عن تفهم الشركاء بالالتزامات والمسؤليات الخاصة بهذا الصدد.