أمير المصري: فوجئت بزيادة الوعي بين الشباب بأهمية قمة المناخ COP27

أعرب الفنان أمير المصري، عن سعادته بتواجده ومشاركته في قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، مضيفًا: «أهتم بالأمور الإنسانية فقد شاركت في أفلام عن اللاجئين، ومشكلات التهجير بسبب مشكلات البيئة، وفخور باستضافة مصر لقمة المناخ».

أمير المصري: مصر تحمل رسالة إلى العالم كله

وأضاف «المصري» خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية هدير أبو زيد، أنّ مصر من أهم الدول في القارة السمراء، وتحمل رسالة إلى العالم بأكمله، بأنها مهتمة بفضية المناخ، وهذا أمر مهم جدا: «أرى طاقة إيجابية جدا، وأنا سفير للأمم المتحدة، لمؤتمر شباب بلد، ندعم الشباب من 10 إلى 24 سنة، وفوجئت بالعدد الضخم من الشباب المهتم بقمة المناخ COP27».

وأكد أمير المصري أهمية القوة الناعمة؛ إذ أن رسالتها أسرع في مواجهة التغيرات المناخية، وبالفعل هناك فيلم خاص عن «كوب 27» يتضمن أحداث حقيقية، وليست مجرد تمثيل، وهدفنا إيصال رسالة إيجابية، في ظل اهتمام الكثير في مصر بقضايا المناخ.

أمير المصري: رد فعل الناس على «هاشتاج جوزني» إيجابي جدا

وتحدث «المصري» عن فيلم هاشتاج جوزني، قائلًا: «رد فعل الناس إيجابي جدًا، والناس عاوزة تتبسط، وأنا سعيد برد فعل الناس، وأنا بحب التمثيل والاهتمام بالأعمال الراقية».

وفي رسالته لشباب العالم، قال: «سعيد بالمشاركة في قمة المناخ وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، وأتمنى أن يستفيد الجميع من إقامة كوب 27 في مصر، الذي يعد بمثابة إنجاز كبير».