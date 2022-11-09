الأمين العام للأمم المتحدة: لن نستطيع مواجهة خطر المناخ إلا بعد سد فجوات التمويل

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن أزمة المناخ أمام أعيننا، ولدينا فجوات كثيرة في التمويل والتكيف، ولا يمكن سدها بدون العمل على ذلك، وإلا لن نستطيع أن يكون لدينا أي وسيلة لمواجهة الخطر.

جوتيريش: يجب علينا مواجهة الآثار

وأضاف «جوتيريش»، خلال كلمته في «جلسة الأرض» ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنه يجب علينا مواجهة الآثار لكن لا زلنا نفتقر الصورة الكاملة، وهناك موارد كثيرة مختلفة يجب أن تكون حاضرة في الوقت المناسب.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: «خطر المناخ يأتي في قمة اهتمامنا واستراتجيتنا، وأيضا يجب أن يكون هناك العديد من الأنشطة المرتبطة به، فالأمر أصبح أكثر صعوبة إما أن يكون أقل ضررا أو تتحول الأمور نحو الأسوء، وهناك الكثير من الدول التي تعمد إلى تبني خطط».

جوتيريش: نحتاج لوجود اسستثمار في تقليل التلوث

ولفت «جوتيريش» إلى أن السباق المناخي والبيانات الخاصة به والأنشطة المرتبطة به والإنتاج والمبادرات، أصبحت أكثر من حيث العدد مما سبق، موضحا: «نتحدث عن القطاع المالي ونحتاج أن يكون هناك استثمار في تقليل التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري، ويجب أن نعمل لتحقيق نوع من التسارع للإفلات من الالتزام من الوقود الأحفوري».

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن تحالف سباق المناخ مهم للغاية، ويجب أن يكون هناك أداة لرؤساء الدول والقادة والحكومات وصانعو السياسات، لكي يكون لديهم خطة للمناخ شاملة تصل إلى هدف «صفر» انبعاثات، وهذا يجب أن يدعمه العلم والبيانات والتأثيرات.