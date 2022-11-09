ورش للحرف التراثية ضمن مشاركة وزارة الثقافة في فعاليات قمة المناخ

استقبلت الورش التراثية الحية لفناني مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، والمقامة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ضيوف المؤتمر بجناح الوزارة في المنطقة الخضراء.

ورشة الطرق على النحاس

واستمتع ضيوف مصر بورشة الطرق على النحاس والإبداع الحرفي في النقش على النحاس وتحويله إلى قطع فنية، كما استمر توافد الزائرين على جناح الوزارة من مختلف الجنسيات لمشاهدة المعروضات بأنواعها.

وجذبت اللعبة الفرعونية «سينت» نظر الزوار، وهي لعبة كان يمارسها المصري القديم، وتشبه لعبة الطاولة باستخدام «نرد» مخصص للعبة من إبداع المصريين القدماء.

فرق هيئة قصور الثقافة

وفي الثامنة من مساء نفس اليوم، استقبلت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الممشى السياحي بخليج نعمة، ضيوف مصر في قمة المناخ، وتضمنت فرق «الحرية، الشرقية، أسوان، بورسعيد، العريش، الإسماعيلية، سوهاج للفنون الشعبية، فرقة التنورة التراثية»، والتي لقيت تفاعلا كبيرا من ضيوف مصر.

وشارك الجميع من مختلف الجنسيات، فرق الوزارة في الاستعراضات التراثية المصرية، بالإضافة إلى خيمة بيت الشعر السيناوي والتي حرص الضيوف على زيارتها.