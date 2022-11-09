«آثار الإسكندرية» تتابع إنشاء سور الحماية لطابية النحاسين

تفقد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، لطابية النحاسين المسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الإسكندرية، والأعمال الجارية لمشروع إنشاء سور الحماية الجنوبي الحديث للموقع.

ووفقا لبيان «آثار الإسكندرية» ينفذ مشروع طابية النحاسين، المركز الفرنسي للدراسات السكندرية، بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لطابية النحاسين من الجهة الجنوبية، وتحت الإشراف الأثري والهندسي للمجلس الأعلى للآثار.

تفقد مشروع سور حماية طابية النحاسين

ورافق مدير عام أثار الإسكندرية خلال الجولة التفقدية، محمد فوزي، مدير عام آثار وسط، وراندا يوسف، مدير منطقة آثار وسط، واستعرض أعضاء جهاز الإشراف الأثري للموقع تامر زكي وأحمد فاروق، خطط العمل في سور الحماية الحديث للموقع، وما جرى تنفيذه خلال المرحلة السابقة.

وأوضحت آثار الإسكندرية أن طابية النحاسين عبارة عن قلعة لمقابر اليهود الجديدة، والتي تقع داخل حديقة الشلالات بوسط الإسكندرية، وتسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار وزاري رقم «277» لسنة «2010».

«طابية النحاسين» كانت تستخدم لصناعة أدوات نحاسية

وعرفت القلعة باسم مقابر اليهود الجديدة، ومن بعدها أطلق عليها «طابية النحاسين»؛ إذ استخدمت قديما في عهد أبناء محمد علي لصناعة الأدوات النحاسية، منهم عهد عباس حلمى الأول.