«تعليم البحيرة» تطلق مبادرة «هنغيرها للأخضر» تزامنا مع قمة المناخ

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن تنفيذ مبادرة «هنغيرها للأخضر» في المدارس، وذلك لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات البيئية الصحيحة لدى الطلاب.

وتعمل مبادرة «هنغيرها للأخضر» على نشر ثقافة الاستدامة البيئية بين الطلاب وترشيد استهلاك الموارد والطاقة بأنوعها وإعادة تدويرها واستخدامها، ليكونوا داعمين للبيئة في أوساطهم الاجتماعية.

فاعليات مبادرة هنغيرها للأخضر

وأشار وكيل «تعليم البحيرة» أن إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية ستقوم بتنفيذ المبادرة بجميع مدارس المحافظة بمراحلها المختلفة على مدار العام الدراسي الحالي.

وتضمن المبادرة ما يلي:

- توجيه جميع العاملين بتضمين مفاهيم التغير المناخي والتنوع البيولوجي في تخطيط الأنشطة المدرسية.

- زيادة الرقعة الخضراء داخل المدارس بزراعة الأشجار المثمرة والنباتات المفيدة.

- عمل حملات توعية بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية للطلاب وأولياء الأمور.

- عمل ندوات تبرز دور البيئة في حياة الإنسان والكائنات الحية بصفه عامة، ومدى أهمية الاهتمام بها من خلال الأنشطة المدرسية.

- عمل مجلات دورية ومجلات حائط توضح المشكلات البيئة وكيفية المساهمة في حلها في نطاق إمكانيات الطالب ودوره في المدرسة والمنزل والمجتمع الذي يعيش فيه.

- عمل لافتات توعوية تبلور أهمية البيئة وضرورة الحفاظ علیها ونشرها في جميع أنحاء المدرسة.

- عقد معسكرات فى المدارس تعزز الاتجاه الإيجابي نحو البيئة لدى الطلاب.

- نشر مسابقات بجوائز للطلاب الذين ینفذون أنشطة جیدة تفید الاستدامة البيئية.

- تحفيز الطلاب على اختراع أجهزة بسيطة توفر استغلال الطاقة وتکون آمنة ونظيفة على البيئة في نادي العلوم.

- تنظيم معارض تضم رسوما أو مجسمات توضح بعض آثار التلوث على البيئة المحیطة.

- إظهار خطورة القمامة وفصل أنواع المخلفات لتحفيز الطلاب على تدويرها وإعادة استخدامها تحت إشراف المعلمين.

- التوعية بقضايا البيئة ومشكلاتها حتى يتسنى لجميع الطلاب دراستها والتعرف عليها والتفکیر الجاد لإيجاد الحلول لها.

- مشاركة جميع الأنشطة المدرسية في تفعيل المبادرة «فنية، زراعية، صناعية، بيئية، مسرحية، مناظرات»، وذلك تضامناً مع قضايا إنقاذ كوكب الأرض والحد من التداعيات المناخية الحالية.

تقييم المدارس خلال المبادرة

كما أكد «الديب»، أنه سيتم تقييم المدارس والإدارات التعليمية وتقوم كل إدارة تعليمية باختيار أفضل مدرسة على مستوى الإدارة التعليمية شهرياً، وسيتم تكريم الطلاب والمشرفين ومديري المدرسة الداعمين لقضايا البيئة والحريصين على حماية الموارد البيئية للوطن، ووضع أسمائهم وصورهم في لوحة الشرف.

يأتي ذلك بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف (COP27) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.