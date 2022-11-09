خبير: إتاحة العلامة الزرقاء على «تويتر» بـ8 دولارات يؤدي إلى النصب والشائعات

انتشرت الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول إعلان منصة «تويتر» أن علامة التوثيق الزرقاء صارت متاحة أمام المستخدمين من خلال دفع مقابل مادي بسيط لا يتعدى الـ8 دولارات شهريا.

وظهر المؤيدون والمعارضون لقرار رجل الأعمال «أيلون ماسك» المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي الذي أعلن تنفيذه عقب الانتخابات الأمريكية النصفية، فالبعض يرى أن القرار مناسب لأنه يحقق مبدأ أن الجميع سواسية بعد أن كان المشاهير من نجوم الفن والسياسة والغناء فقط هم من يحظون بتلك الخاصية، ويرى آخرون أن القرار قد يستغله البعض في أعمال غير قانونية.

من جانبه اعتبر المهندس «أحمد طارق »، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن توثيق الحساب يعتبر أبسط حقوق الشخصية العامة، والذي لديه عدد كبير من المتابعين، فهو يتصدر الصفحة الأولى علي محرك البحث «جوجل» عند البحث عن اسمه: «ليس من المنطقي المساواة بين الشخصية العامة مثل نجوم السياسة والأدب والفن وبين شخص آخر ليس لديه هذه المقومات وحصل فقط على علامة التوثيق لأنه سدد الرسوم الشهرية للحساب، فعلامة التوثيق تمثل المصداقية، وليس من المنطقي شراء المصداقية»

«طارق»: القرار يؤدي لانتشار الجرائم عبر تويتر

وشرح «طارق» أن هذه خطوة إتاحة توثيق الحساب على تويتر للعامة تعتبر تمهيدا لموجة من جرائم النصب والاحتيال وانتحال الشخصية، وبرر ذلك بأن أغلب مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لديهم «هوس العلامة الزرقاء»، وأي حساب موثق بالعلامة الزرقا يتم تصديقه فورا والوثوق بصاحبه.

وقال «طارق»: «يقتنع الناس أنه كلما زاد عدد المتابعين للحساب كلما زاد مصداقية مالكه، وهذا غير صحيح لأنه في أحيانا كثيرة يكون هذا العدد وهمي من المتابعين بمقابل مادي أيضا، مما قد يؤدي أيضا إلى انتشار الكثير من الشائعات، والبلبلة ونتيجة لهذا القرار أعلنت بالفعل شركات عالمية كثيرة الانسحاب من هذه المنصة لتفادي الشائعات التي قد تضر بمصالحها».

نصائح لتفادي النصب والشائعات

وقدم «أحمد طارق»، نصائح لتفادي النصب على منصة تويتر، حيث يمكن الكشف عن مصداقية الحساب من المنصات الرئيسية كالفيسبوك والإنستجرام، حيث أن شروط التوثيق خلالهما تكون دقيقة للغاية فيمكن استغلال ذلك للتحقق من مصداقية الحساب على منصة التويتر، حيث أن كل من لدية حساب موثق على هاتان المنصتان، حسابه يكون موثق في تويتر، ولكن العكس غير صحيح.

وأوضح «طارق»: «يتم توثيق الحساب على الفيس بوك والإنستجرام بعد تقديم أوراق تحقيق شخصية كالبطاقة الشخصية أو جواز السفر، أو السجل التجاري في حالة امتلاك الحساب لإحدى الماركات العالمية، بجانب تصدر اسم وصورة مالك الحساب في كثير من المواقع الإخبارية، وتصدره للصفحة الاولى لمحرك البحث جوجل عند البحث عنه، وعدم الانخداع بأعداد المتابعين لأن في أغلب الأحيان هذه الأعداد تكون وهمية، فيجب الحذر عند متابعة أو التعامل مع حساب موثق على تويتر، والبحث عنه في المنصات الرئيسية عن إذا ما كان موثق أم لا».