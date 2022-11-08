أحداث اقتصادية عالمية: ارتفاع الغاز 11.5%.. و«فيس بوك» على خطى «تويتر»

شهدت عدد من الدول حول العالم 6 أحداث اقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها إعلان مولدوفا احتمالية رفع «كيشيناو» قضية ضد شركة «جازبروم» الروسية، بسبب تقليص حجم توريد الغاز إلى الجمهورية.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي، خلال تعاملات، أمس الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات

ارتفاع أسعار إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية

وارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

وقال مركز «تنبؤات المناخ الأمريكي»، إنَّه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية في 20 نوفمبر الجاري، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي.

وفي سياق أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا على خلفية الأزمة «الروسية الأوكرانية»،أعلن نائب رئيس وزراء مولدوفا، أندريه سبينو، أن بلاده قد ترفع قضية ضد شركة «جازبروم» الروسية، بسبب ما وصفه بانتهاك العقد بتقليص حجم توريد الغاز إلى الجمهورية، مضيفا على قناة «برو تي في»، إن المحامين يدرسون إمكانية فرض عقوبات بسبب عدم الوفاء بالعقد في قضية توريد الحجم الكامل.

وأشار سبينو، إلى أن «كيشيناو» تسدد قيمة الغاز دائمًا، موضحًا أنَّ شركة جازبروم الروسية لم توضح قرارها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

فنلندا: لا نعتمد في الطاقة بصورة كبيرة على روسيا

وفي فنلندا، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، إنَّ أزمة الطاقة تؤثر على بلادها بسبب ارتفاع أسعار الوقود، موضحة في مقابلة مع قناتي «العربية» و«الحدث» إن بلادها استعدت منذ وقت طويل للأزمة.

وأشارت مارين، إلى أنَّ هلسنكي، لا تعتمد في الطاقة بصورة كبيرة علي روسيا مثل عدة دول أوروبية.

من جهته، يعتزم الرئيس التنفيذي لمجموعة ميتا «فيسبوك سابقًا»، مارك زوكربيرج، يعتزم تسريح آلاف الموظفين بعد فقدان أسهم الشركة 70% من قيمتها في العام 2022، وقالت تقارير إعلامية، أمس الاثنين، إنَّ الأمر جاء وسط توقعات قاتمة بشأن ضعف الأداء وزيادة كبيرة في التكاليف في 2023.

زوكربيرج يريد إنهاء خدمات 12 ألف موظف في «ميتا»

ومن المقرر إصدار الإعلان بشأن تسريح آلاف الموظفين، غدا الأربعاء، وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلت عن أشخاص مطلعين، إن زوكربيرج يريد إنهاء خدمات حوالي 12 ألف موظف في الشركة.

وفي سابق، أشار مسؤولون في الشركة، إلى أنَّهم طلبوا من الموظفين إلغاء الرحلات غير الضرورية بداية هذا الأسبوع.

وجاءت التقارير، بالتزامن مع ما يشهد موقع التدوينات القصيرة تويتر، من تسريح جماعية لعدد من الموظفين، إثر استحواذ مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير إيلون ماسك، على موقع التدوينات القصيرة الأسبوع الماضي بصفقة بلغت 44 مليار دولار.

فيما أغلقت العارضة الأمريكية جيجي حديد، حسابها على «تويتر»، وقالت عبر «انستجرام»، إن موقع التدوينات القصيرة أصبح بؤرة للكراهية والتعصب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

عربيًا، وقعت المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان على هامش مؤتمر قمة المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة «شرم الشيخ»، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة، فيما وقّع المذكرة من وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونظيره العماني، المهندس سالم بن ناصر العوفي.

من جهته، قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، إنَّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سينمو في دول الخليج بنحو 5% في 2022، مشيرًا، لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إلى أنَّ المعدل أعلى من المتوقع تحقيقه في دول آسيا بـ4.4% والاتحاد الأوروبي بـ2.5%.

وزير سعودي يتوقع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بـ6.9%

وأضاف «الإبراهيم»، أنَّ دول الخليج قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التكامل الاقتصادي، وتوقع وزير الاقتصاد السعودي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% هذ العام.

وفي اليونان، أشار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى إلغاء مناقصة بيع «ميناء ألكسندروبوليس» الاستراتيجي الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية، بموجب الاتفاق الدفاعي مع اليونان الموقع في أكتوبر عام 2021.

وفي مارس الماضي، أعلنت «أثينا»، عن مناقصة لبيع 67% من أسهم «ميناء ألكسندروبوليس»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.