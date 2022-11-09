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مدبولي: مصر جاذبة للاستثمارات.. واتفاقية مع أستراليا لإنتاج الهيدروجين الأخضر قريبا

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محمد مجدي
02:06 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
مدبولي: مصر جاذبة للاستثمارات.. واتفاقية مع أستراليا لإنتاج الهيدروجين الأخضر قريبا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أندرو فورست، رئيس مجموعة فورتيسكو الأسترالية FFI للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعتز قنديل، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة FFI، ووفد قيادات الشركة، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.

وخلال المقابلة، أعرب مدبولي عن ترحيبه بالمشاورات الجارية بين الشركة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التوقيع قريبا على اتفاق مشروع للشركة الأسترالية في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنّ  اهتمام شركة كبرى مثل FFI بالسوق المصرية، يعكس مدى جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، وما تتمتع به مصر من مقومات في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء، على ما توليه الحكومة من اهتمام بمجال توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، لأننا ننظر لمشروعات الطاقة كمشروعات حيوية في إطار استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد أندرو فورست، أنّ شركته مهتمة بمشروعها المقبل في مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنّه سيكون بداية لمزيد من المشروعات والتوسعات المستقبلة، ولا سيما أنّ مصر تتمتع بكل المقومات الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن امتلاكها قوة عاملة شابة ومدربة، إضافة إلى الميزات الجغرافية التي ستمكن الشركة من تصدير الطاقة إلى أوروبا.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الكهرباء إلى أنّه جار الاتفاق حول التفاصيل النهائية لمذكرة التفاهم، حتى يتسنى التوقيع عليها خلال فعاليات يوم الطاقة، ضمن أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.