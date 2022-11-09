الممثل السوري يحيى بيازي يثير تعاطف السوشيال ميديا بعد الإعلان عن مرضه

تصدر الممثل السوري يحيى بيازي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في مقطع فيديو يتحدث فيه عن مرضه والألم الذي يعاني منه، وعدم اهتمام أصدقاؤه به والسؤال عنه في محنته المرضية.

سولاف فواخرجي تدعمه: ناطرينك

وحظى الممثل السوري يحيى بيازي، بدعم كبير على السوشيال ميديا، وأعلن عدد كبير من متابعيه وجمهوره عن دعواتهم بالتمنيات والشفاء العاجل له، ومساندتهم له، من بينهم الفنانة سولاف فواخرجي، التي كتبت على انستجرام «سلامتك يا حبيبي، الله يكون معك وعم ندعيلك وكلنا جنبك وناطرينك».

ولم يتحدد طبيعة المرض الذي يعاني منه الفنان السوري، وحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية فإن يحيى بيازي أصيب منذ فترة بـ جلطة دماغية أثرت عليه سلبًا وعانى مع الشلل النصفي الذي يجعله غير قادر على الحركة، والنطق بصعوبة.

فيما أفادت وسائل إعلامية أخرى بأنه أصيب بمرض التصلب اللويحي المتعدد، الذي يؤثر على المخ والحبل الشوكي.

رصيد يحيى بيازي الفني

وحسب المعلومات المتوفرة عن يحيى بيازي، فإنه درس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ورصيده الفني يقدر بنحو 100 عمل، ومن أبرز أعماله «باب الحارة، ألم مستمر، مقابلة مع السيد آدم، جوقة عزيزة، الروليت، الكندوش، حارس القدس، ولاد سلطان، عطر الشام».