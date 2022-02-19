إصابة الفنان السوري ذياب مشهور بجلطة دماغية وحجزه بالعناية المركزة

تعرض الفنان السورى ذياب مشهور لوعكة صحية شديدة حيث أنه أصيب بجلطة دماغية تسببت فى نقله الى أحد المستشفيات ووضعه فى العناية المركزة وذلك حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين السوريين .

نقل ذياب مشهور الى المستشفي

حيث نشرت صفحة النقابة الحالة الصحية للفنان ذياب مشهور عبر موقع الفيسبوك حيث قالت " فرع دمشق لنقابة الفنانين يتمنى الشفاء العاجل للزميل الفنان القدير ذياب مشهور لتعرضه لجلطة دماغية ونقل على أثرها إلى مشفى المهايني معافى يا رب".

يذكر أن الفنان السوري ذياب مشهور كان قد بدأ مسيرته الفنية فى الغناء عام 1958 وقدم الكثير من الأعمال الفنية التى أحبها الجمهور ولكنه قرر الاعتزال نهائيا عام 1990 .