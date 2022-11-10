كيف تضع مواعيد ثابتة لنوم الطفل مبكرا ؟.. خبير تروبي يوضح

تواجه الأمهات الكثير من الضغوط خلال تنظيم اليوم الدراسي لأبنائهن، من حيث الانتظام في الدراسة وأداء الواجبات المدرسية، فضلًا عن مواعيد التمارين الرياضية، ولكن تظل أبرز مشكلة تواجههن هي كيفية جعل أطفالهن يلتزمون بنظام محدد للنوم، وبالتالي الاستيقاظ صباحًا للذهاب إلى المدرسة بكامل نشاطهم.

يقول الخبير التربوي مجدي حمزة، إن مشكلة عدم انتظام مواعيد النوم لدى الأطفال بدأت تظهر بشكل أكبر بعد جائحة كورونا، وتعود الأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة أو الحضور يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير: «هذا جعلهم يقضون فترات أكبر في المنزل، وأصبح لديهم حالة من الكسل والاعتياد على هذا الوضع، فينامون في الموعد الذي يرغبون به ويستيقظون في الوقت الذي يرغبون فيه».

ويضيف «حمزة» أن الأطفال لم تستطع التأقلم مع هذا الوضع، لأنهم بطبعهم الطفولي يريدون قضاء الوقت حسب رغباتهم الشخصية، فشعر الآباء بحجم المشكلة التي وقعوا فيها: «لا بد أن يعمل الآباء والأمهات على تأهيل أطفالهم لفكرة النوم في مواعيد ثابتة، خصوصًا خلال العام الدراسي من خلال وضع نظام محدد للنوم».

أهمية وضع نظام محدد للنوم

وتابع الخبير التربوي: «فكرة وضع نظام محدد للنوم مهمة للأطفال خصوصًا في سن مبكر حتى يعتادوا على فكرة النظام، ولأنه يؤثر على صحتهم ومناعتهم بشكل إيجابي، كما أنها تحسن من حالتهم النفسية، أما بالنسبة للأطفال الذين يرفضون الالتزام بذلك النظام، يمكن استخدام أسلوب الحوار والتشجيع لإقناعهم بمدى أهمية النوم بشكل سليم بالنسبة لهم، وأنه جيد لبناء أجسامهم بشكل سليم، وعدم النوم بشكل منتظم يدمر خلايا المخ».

وأشار إلى أنه على الآباء تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضات المختلفة مثل السباحة، كرة القدم، الركض إلى جانب شغلهم بالأنشطة والهوايات الفنية خلال اليوم وإلى جانب المدرسة، لافتًا إلى ضرورة منع الطفل من النوم خلال فترات النهارحتي يتمكن من النوم ليلا في وقت مبكر.